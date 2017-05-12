В Тюменскую область направлены два самолета со спасателями

МЧС России усиливает группировку по борьбе с последствиями паводка и оказанию помощи пострадавшим в Тюменской области. В регион из Москвы направлены спасатели отряда "Центроспас" и Центра по проведению работ особого риска "Лидер".

Как сообщает МЧС России, с подмосковного аэродрома Раменское в Тюмень вылетел самолет Ил-76. На борту - более 50 спасателей отряда "Центроспас". Они оснащены плавсредствами, специальным оборудованием и снаряжением, позволяющим работать в автономном режиме двадцать суток.

В ближайшее время в Тюмень отправится еще один Ил-76. Борт доставит в зону чрезвычайной ситуации спасателей центра "Лидер" и специальное оборудование для проведения аварийно-спасательных работ и оказания помощи населению.

Напомним, накануне глава МЧС России Владимир Пучков распорядился усилить группировку по ликвидации последствий паводка в Тюменской области и оказанию помощи местным жителям. По его словам, большой объем работ предстоит сделать после того, как вода сойдет.

Режим ЧС введен на территории Ишима, Ишимского, Казанского и Абатского районов. Особо тяжелая ситуация - на ишимской территории, где подтоплены более 6,6 тыс. садоводческих участков и 130 домов (город - 53, район - 77).

Уровень воды в реке Ишим на утро 12 мая составил 978 см (- 1 см). На месте работают силы и средства РСЧС Ишима в количестве 502 человек, 85 единиц техники, 32 плавсредств, в том числе от МЧС 344 человека, 30 единиц техники, 25 плавсредств. Оповещение жителей Ишима осуществляется с помощью мобильного акустического комплекта громкоговорящей связи 18 ОФПС. Информирование водителей большегрузных машин об ограничении движения по автодороге Ишим–Маслянское осуществляется с помощью КВ-радиосвязи через каждые 2 часа, в ночное время - через 4 часа.