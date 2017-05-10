Прокуратура начала прием сообщений от ишимцев, пострадавших во время паводка

В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной большим подъемом воды в реке Ишим, Ишимская межрайонная прокуратура открыла горячую телефонную линию в целях консультирования и защиты прав граждан и юридических лиц, пострадавших от паводка.

Телефоны "горячей линии": 8(34551)2-32-65, 6-00-65, 8-982-131-46-50.

Прием обращений ведется и в самой прокуратуре (Ишим, улица Гагарина, 69/1), и по электронной почте: ishim.proc@mail.ru

Все обращения будут рассмотрены. При наличии оснований будет принят необходимый комплекс мер прокурорского реагирования, сообщает областная прокуратура.

Напомним, режим ЧС в Ишиме и Ишимском районе введен 5 мая. За несколько дней вода в реке поднялась на 2,83 м и на утро 10 мая достигла уровня 9,79 см. Затопленными оказались садовые общества, дома горожан и сельских жителей и отдельные участки дорог.

Как сообщают в ГУ МЧС по Тюменской области, за истекшие сутки количество подтопленных жилых домов не изменилось, их по-прежнему 104, из них 22 нежилых. Всего эвакуировано 420 человек, в том числе 107 детей. В пункты временного размещения выехали 101 человек, в том числе 31 ребенок. Двух не способных самостоятельно передвигаться ишимцев спасатели эвакуировали в городскую больницу. Остальные люди разместились у родственников.

В городе в зоне риска — южная и восточная части города, прилегающие к руслу реки Ишим в границах улиц Казанская, Орджоникидзе, Литвинова, Московская, Коркинская, Толстого, Береговая, Пушкина, Радищева, П.Осипенко, Серебрянка, Ермака и Большая. В районе — территории Ларихинского, Клепиковского, Пахомовского, Плешковского, Боровского, Равнецкого и Стрехнинского сельских поселений.