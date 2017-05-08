В связи с разливом реки дорогу Ишим-Маслянское-Сладково закроют на два дня

С 22 часов 8 мая до 22 часов 10 мая на участке от города Ишима до села Плешково закрывается проезд по региональной автомобильной дороге Ишим-Маслянское-Сладково.

Решение принято в связи критическим подъемом воды в реке Ишим и подтоплением дороги.

Движение между населенными пунктами Ишимского и Сладковского районов будет осуществляться через автодороги вдоль населенных пунктов Маслянское и Абатское с выездом на федеральную автодорогу Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск, сообщает областная Госавтоинспекция.