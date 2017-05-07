В связи с ухудшением гидрологической обстановки Владимир Якушев срочно вылетел в Ишим

В Ишиме продолжается подъем воды в реке. По данным на 20:00, уровень реки составляет 955 см – выше критического на 85 см. В зону ЧС отправился губернатор Тюменской области Владимир Якушев. На месте он оценит паводковую обстановку, проведёт заседание оперативного штаба, сообщает пресс-секретарь главы региона Ольга Фролова.

Более 400 специалистов различных служб, 140 единиц техники, в том числе 32 плавательных средства сосредоточены в Ишимском районе. Для оценки оперативной ситуации и доставки спасателей к местам проведения работ из Екатеринбурга в Ишимский район передислоцирован вертолёт Ми-8 МЧС России.

Как сообщает Сибирский региональный центр МЧС России, местные власти подготовили к приёму людей 10 пунктов временного размещения общей вместимостью до 1 000 человек. Меры социальной поддержки оказываются, прежде всего, больным, престарелым и маломобильным гражданам. В Ишиме и в районе усиленно проводятся и другие превентивные меры: укрепление дамб, отсыпка земляных валов, наполнение мешков песком, наращивается дорожное полотно.

Работают все оперативные министерства, службы экстренной помощи, силы муниципальных образований, а также коммунальные, дорожные, энергетические бригады, служба газа, транспортные предприятия, располагающие тяжёлой и инженерной техникой, частные сельхозпредприятия, волонтёр.