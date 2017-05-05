В Ишиме укрепляют дамбы: до критического уровня воды в реке осталось 26 см

Фото Василия Баранова, "Ишимская правда".

Власти Ишима ежедневно мониторят состояние главной водной артерии города – реки Ишим. За последние сутки уровень воды в реке увеличился на 60 см. Общий подъем составил 844 см. Критический уровень для водоема – 870 сантиметров: при таких показателях возможно подтопление части территории садоводческих обществ "Коммунальник-1", "Коммунальник-2".

Межведомственная комиссия и специалисты топогеодезии провели обследование противопаводковых дамб. В районе садовых товариществ "Ишимсельмаш", "Бытовик", "Энергетик", "Локомотив" произведено необходимое увеличение гребня дамб. Аналогичные работы будут выполнены и в районе Восточного промузла.

В связи с большим подъемом воды в реке в районе пешеходного моста через Ишим в Киселевке за последние сутки образовался затор из веток и мусора.

Фото Василия Баранова, "Ишимская правда".

Силами коммунальных служб города и МЧС сейчас проводится расчистка пролетов моста и обеспечение беспрепятственного прохода воды.

Из-за устойчивого спада воды в реках Мергенька и Карасуль перекрыт водоотводной канал в районе Плодопитомника. Это снизит поток воды в озеро Цаплино и пойму реки Ишим в районе села Пахомово. Русла малых рек на территории города обеспечат безопасный отвод воды без угрозы затопления, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Управление по делам ГО и ЧС Ишима настоятельно рекомендует владельцам садоводческих участков, расположенных на берегах Ишима, за официальной информацией на сайте www.edds72.ru и неукоснительно выполнять рекомендации специалистов.

Отметим, гидрологический контроль на реке Ишим в муниципалитетах Тюменской области усилен несколько дней назад. Мониторинг уровней воды осуществляется каждые три часа, данные передаются в оперативно-дежурные службы МЧС России. Влияние на уровни воды в реке Ишим оказывает паводковая волна с территории Казахстана.