Стало известно, где поет соловей в Тюменской области

Тюменское отделение Союза охраны птиц России подвело итоги акции "Соловьиные вечера – 2025".

– В период с 10 мая по 30 мая 2025 г. в г. Тюмени и на территории Тюменской области было зарегистрировано 30 соловьев (в 2024 г. – 26 птиц; в 2023 г. – 14 птиц; в 2022 г. – 40 соловьев, в 2021 г. – 35 птиц, в 2020 г. – 49 птиц), – сообщает реготделение Союза охраны птиц России.

Наиболее оптимальные местообитания для обыкновенного соловья в Тюмени зафиксированы вблизи поймы реки Тура (со стороны микрорайона Заречный), в экопарке Затюменском и сопредельных территориях, а также в небольших закустаренных биотопах вдоль Московского тракта.

Со стабильным постоянством птицы занимают кустарниково-ивовые биотопы в селе Кулаково недалеко от реки Пановка и парка им. Н.М. Чукмалдина.

В отчетном году приходили новые сообщения о встречах поющих птиц, в других городах и населенных пунктах области. Например, вблизи Ишима получены качественные аудиозаписи поющих птиц, в селе Успенка Тюменского района и поселке Троицком.