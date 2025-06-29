Как убрать пятна клубники с одежды

Существуют проверенные народные средства, которые помогут вернуть одежде чистоту без вреда для ткани.

– Один из эффективных методов – кипяток. Если пятно свежее – натяните ткань над миской и аккуратно пролейте на загрязнение кипяток с высоты. Под напором горячей воды пигмент клубники буквально вымывается из волокон ткани. Но такой способ подходит только для хлопка и льна, – отмечает опытная домохозяйка Елена Симонова.

Свежее пятно также легко удаляется соком лимона. Достаточно нанести его на загрязнение, оставить на 5-10 минут, в затем промыть холодной водой. Для усиления эффекта можно смешать сок с небольшим количеством пищевой соды.

– Может помочь знаменитая "шипучка". Смешайте чайную ложку уксуса с содой до состояния кашицы, нанесите на пятно, дайте "пошипеть" 10-15 минут, затем смойте теплой водой. Такой метод отлично справляется с застарелыми пятнами, – рассказывает тюменка.

На помощь могут прийти и кисломолочные продукты. Кефир или простокваша отлично помогают расщепить пигмент. Для этого надо замочить пятно в на 1–2 часа, после чего постирать вещь привычным способом.

Еще несколько необычных, но рабочих лайфхаков:

• Зубная паста (белая, без геля и красителей). Нанесите пасту на пятно, немного потрите щеткой и оставьте на 20 минут. Потом смойте и постирайте вещь. Зубная паста хорошо "вытягивает" пигмент и освежает ткань.

• Яичный желток + глицерин. Смесь из одного желтка и чайной ложки глицерина – мощное пятновыводящее средство. Нанесите на загрязнение, подержите 30 минут, смойте теплой водой. Метод бережный, подходит для деликатных тканей.

• Газированная вода. Свежие пятна хорошо "вытягивает" сильногазированная минеральная вода. Просто налейте немного прямо на пятно, слегка потрите, подождите пару минут и промокните салфеткой. Этот лайфхак особенно удобен вне дома, - сообщает Мегатюмень.