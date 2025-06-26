Моор прочел лекцию ветеранам СВО

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с лекцией перед участниками регионального проекта "Боевой кадровый резерв", в которой поделился своим взглядом на историю тюменской земли и рассказал ал о современных управленческих практиках, подчеркнув, что добиваться успеха региону помогают нестандартные подходы и решения,.

В числе драйверов дальнейшего социально-экономического развития Тюменской области Александр Моор назвал привлечение инвестиций, реализацию масштабных проектов "Сибура" в Тобольске, межуниверситетский кампус, туризм, создание комфортной среды для жизни людей, рост малого и среднего бизнеса, поддержку многодетных семей и обеспечение прироста населения.

"Современный патриот – это человек, который активно участвует в жизни страны, при этом осознанно делает свой выбор. Именно такие люди сегодня собрались в этом зале", – подчеркнул Александр Моор.

Проект "Боевой кадровый резерв" – региональный аналог федеральной образовательной программы для участников СВО "Время героев", которая реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

"Мы исходим из того, что талантливые и амбициозные управленцы, настоящие патриоты, сегодня нужны в самых разных сферах нашей жизни. Поэтому наша задача – для каждого из участников проекта, учитывая их личные характеристики, профессиональный опыт, образование, подготовить индивидуальный трек и создать условия для роста. Мы будем следить за их успехами. Ребятам важно верить в себя, и все получится", – подвел итог Александр Моор.