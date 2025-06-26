Свыше 2 250 жителей Тюменской области получили выплаты в связи с паводком-2025

Паводок-2025 в Тюменской области стал одним из самых масштабных паводков за последние десятилетия – третий по уровню воды за шестьдесят лет наблюдений.

"Подтопления зафиксированы в 53 населённых пунктах девяти муниципалитетов. Пострадали 17 низководных мостов и 27 участков дорог – уже ведутся работы по их восстановлению. На всех пострадавших территориях введён режим ЧС регионального уровня. Это позволило оперативно организовать выплаты пострадавшим. Материальную помощь уже получили более 2 250 человек", - сообщил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале по итогам совещания о прохождении паводка в РФ, которое провел вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Моор отметил, что в этом году синоптики заранее предупреждали о возможной угрозе, поэтому начали подготовку заблаговременно: проверили и укрепили дамбы, заготовили необходимые материалы, возвели более 25 километров временных защитных сооружений. Сейчас уровень воды стабилизировался, идет на убыль. Заблаговременная подготовка помогла минимизировать ущерб и, что особенно важно, сохранить здоровье и безопасность жителей.

Ранее сообщалось, что режим ЧС регионального уровня в этом году вводился в пяти муниципалитетах - населенных пунктах Казанского, Ишимского, Абатского и Викуловского округов и на территории СНТ в городе Ишиме.