Река в Ишиме прошла вниз отметку опасного явления

В городе Ишиме уровень воды в реке за сутки опустился на семь сантиметров, до 845, что ниже отметки "опасное явление" на пять сантиметров, в Ишимском районе паводок также идет на спад, проинформировал губернатор Александр Моор.

Пик паводка на этом гидропосту был зафиксирован 6 мая на отметке 945 см, спад идет медленно - по пят-семь сантиметров в сутки. Нагрузка на дамбы и насыпи еще коллосальная, но со своей функцией они справляются, отметил Моор. В пригороде из затопленных садов воду откачивают.

Снижение воды в Ишимском районе позволило восстановить движение по двум автодорогам Ишим – Синицына, Макарово – Кошкарагай. Отрезанной остается деревня Рагозина, где под водой ежегодно оказывается низководный мост. Там работает пункт переправы.

Глава региона отметил, что как только позволит обстановка, специалисты приступят к обследованию дорог. Тогда же станет понятен размер ущерба, который нанесла стихия.

В Казанском районе вода опустилась ниже отметки опасного явления на 24 см, в Абатском еще держится выше на 122 см. В Викулово интенсивность подъема спала, но рост продолжается: плюс восемь сантиметров за сутки, до 1052 см, что выше отметки опасного явления на 52 см.