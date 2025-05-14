Паводок приближается к Викуловскому району

Паводок на реке Ишим постепенно смещается в сторону Викуловского района, максимальный подъем воды там ожидаются в ближайшие 4–5 дней, сообщил со ссылкой на прогнозы накануне губернатор Александр Моор.

Ранее Росгидромет прогнозировал осложнение паводковой ситуации в пойме реки Ишим. В Казанском, Ишимском районах, Ишиме и Абатском районе подъем воды ожидался на уровне 2017 года, (рекорд, побитый в 2024-м). Однако нигде пока этот прогноз не сбылся. Вода, не достигнув предполагаемых отметок, пошла на спад в Казанском районе, Ишиме и пригороде. Во вторник спад зафиксировали и в селе Абатское.

"До отметки 2017 года уровень реки Ишим не поднялся. Вода уходит ниже по течению, в Викуловский район. Разница с предыдущим годом хорошо заметна. Особенно она проявляется в районе федеральной трассы, которая выполняет роль дамбы. В прошлом году перепады воды по разные стороны дороги превышали метр, сейчас около полуметра", - рассказал о текущей ситуации у села Абатское Моор.

По словам главы региона, дамбы и насыпи со своей задачей справляются: "Во-первых, у нас было больше времени на подготовку в сравнении с прошлым годом. Во-вторых, часть сооружений осталась после прошлого паводка. В Абатском районе пока удалось избежать подтопления жилых домов. Кое-где вода задела огороды, но без серьезных последствий".