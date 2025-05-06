Моор: паводок в Ишимском районе пошел на спад

11:42 06 мая 2025
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Практически на всех участках, которые могли вызвать тревогу, вода почти прекратила рост или пошла на спад, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале.

 

Александр Моор:

В селах Казанское и Ильинка вода снизилась на несколько сантиметров. В первом уровень опустился до 676, во втором – до 810 сантиметров. В Ишимском районе также прогнозы обнадеживают. У гидропоста в Ларихе, где ранее был зафиксирован большой рост, уровень воды опустился на четыре сантиметра. В самом Ишиме рост есть, но он составил всего три сантиметра – до 945 см. Учитывая, что ранее здесь вода прибывала на десятки сантиметров в сутки, можно отметить пик паводка.

Под водой пока остаются несколько автодорог в Ишимском районе, но ожидаем, что скоро вода начнет сходить, и движение будет восстановлено. Масштаб повреждений дорожного полотна оценим после понижения уровня воды.

В Абатском районе рост продолжается. В райцентре – плюс 21 за сутки, всего 849 см. В селе Банниково вода поднялась на 42 см – до отметки в 853. Продолжаем следить.

Моор подчеркнул, что все дамбы и насыпи справляются со своими задачами. За восемь лет, с паводка 2017 года, была проделана большая работа, чтобы минимизировать ущерб от стихии.

 

Теги: #ТО , Александр Моор , паводок
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