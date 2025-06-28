Масштабную программу патриотического воспитания молодежи запустят в Тюмени

Масштабный тюменский проект по патриотическому воспитанию молодежи "К Победе шли вместе" охватит 13 образовательных учреждений города с июля по ноябрь 2025 года. Концепцию проекта разработала команда регионального отделения Ассамблеи народов России. Программа приурочена к 80-летию Великой Победы и объединит более 1 тыс. школьников, студентов и кадетов в серии военно-патриотических мероприятий.

"Основная задача проекта — консолидация всех здравых сил, национальных объединений в единое целое. Важно, чтобы молодежь понимала, куда движется наша страна", – подчеркнул один из организаторов инициативы председатель "Союза десантников" Тюменской области Григорий Григорьев.

Особую значимость проекту придает сохранение памяти о подвигах земляков. В Тюменской области 215 Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, а также 25 Героев Российской Федерации, чьи подвиги будут представлены молодому поколению.

Организаторы проекта планируют провести для школьников серию уроков мужества с участием ветеранов Афганской войны, специальной военной операции, других военных конфликтов, ветеранов ВДВ. Особое внимание будет уделено выставочным экспозициям, рассказывающим о героическом пути бойцов разных национальностей в годы Великой Отечественной войны.

В рамках проекта в школах пройдут тематические викторины "Великая Отечественная. Подвиг народа", состоится круглый стол "К Победе шли вместе" и фотоконкурс "Люблю мой край". Для проведения мероприятий создана специальная лекторская группа из пяти человек, к работе также привлекут ветеранов Афганской войны, участников СВО, локальных конфликтов, ветеранов Вооруженных Сил и воспитанников военно-патриотических клубов.

Каждое мероприятие рассчитано на аудиторию от 20 до 50 человек, а в завершение встреч с ветеранами запланированы викторины с награждением активных участников благодарственными письмами. В рамках инициативы пройдут церемонии возложения цветов у городских мемориалов, патриотические акции и круглый стол "Великая Отечественная — подвиг народа", - сообщает Тюменская линия.

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