Что делать, если увидели, как ищут "закладку"

Группа неизвестных людей искала во дворе дома "закладку", когда к ним подошел жилец этого дома с вопросом. 37-летний мужчина ощутил резкую боль в правой половине головы после того, как неизвестные нанесли ему удар. Соседи, ставшие свидетелями происшествия, позвонили в скорую помощь и следовали указаниям диспетчера.
Бригада скорой помощи прибыла на место через 16 минут, диагностировала у мужчины закрытую черепно-мозговую травму. На лобно-височной области справа была зафиксирована ссадина размером около 2 на 2 см. Пострадавшему оказали медицинскую помощь: наложили повязку и зафиксировали шейный отдел позвоночника воротником Шанца перед транспортировкой в больницу.
Оставаться безучастными нельзя, но и геройствовать не стоит – как действовать, если вы заметили человека, который выглядит подозрительно и, возможно, ищет "закладку" либо прячет ее:
1. Не вмешивайтесь напрямую. Не пытайтесь самостоятельно остановить человека или выяснять, что происходит.
2. Запомните внешность человека, одежду, время и место происшествия, а также возможных сопутствующих лиц.
3. Сообщите в полицию и предоставьте им всю собранную информацию (можно на условиях анонимности). Это поможет им эффективно реагировать на ситуацию, - сообщает Мегатюмень.
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