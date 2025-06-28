Что делать, если увидели, как ищут "закладку"

Группа неизвестных людей искала во дворе дома "закладку", когда к ним подошел жилец этого дома с вопросом. 37-летний мужчина ощутил резкую боль в правой половине головы после того, как неизвестные нанесли ему удар. Соседи, ставшие свидетелями происшествия, позвонили в скорую помощь и следовали указаниям диспетчера.

Бригада скорой помощи прибыла на место через 16 минут, диагностировала у мужчины закрытую черепно-мозговую травму. На лобно-височной области справа была зафиксирована ссадина размером около 2 на 2 см. Пострадавшему оказали медицинскую помощь: наложили повязку и зафиксировали шейный отдел позвоночника воротником Шанца перед транспортировкой в больницу.

Оставаться безучастными нельзя, но и геройствовать не стоит – как действовать, если вы заметили человека, который выглядит подозрительно и, возможно, ищет "закладку" либо прячет ее:

1. Не вмешивайтесь напрямую. Не пытайтесь самостоятельно остановить человека или выяснять, что происходит.

2. Запомните внешность человека, одежду, время и место происшествия, а также возможных сопутствующих лиц.

3. Сообщите в полицию и предоставьте им всю собранную информацию (можно на условиях анонимности). Это поможет им эффективно реагировать на ситуацию, - сообщает Мегатюмень.