Арт-кластер "Таврида" ждет молодых людей в Крыму

На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму продолжаются летние заезды Академии "Меганом". До 5 июля открыта регистрация на школу, посвящённую 185-летию со дня рождения русского композитора Петра Чайковского.

Летняя школа пройдёт с 15 по 21 августа и будет включать 4 арт-направления: балетное и оперное искусство, экология, культурно-просветительские проекты.

Предполагается участие нескольких сотен молодых творцов из разных регионов России: танцовщиков, композиторов, артистов оперы, специалистов в сфере медиа и других.

Регистрация до 5 июля.