Арт-кластер "Таврида" ждет молодых людей в Крыму

15:54 27 июня 2025
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На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму продолжаются летние заезды Академии "Меганом". До 5 июля открыта регистрация на школу, посвящённую 185-летию со дня рождения русского композитора Петра Чайковского. 

Летняя школа пройдёт с 15 по 21 августа и будет включать 4 арт-направления: балетное и оперное искусство, экология, культурно-просветительские проекты.

Предполагается участие нескольких сотен молодых творцов из разных регионов России: танцовщиков, композиторов, артистов оперы, специалистов в сфере медиа и других.

Регистрация до 5 июля.

Теги: Крым , молодежь , творчество
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