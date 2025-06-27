Арт-кластер "Таврида" ждет молодых людей в Крыму

На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму продолжаются летние заезды Академии "Меганом". До 5 июля открыта регистрация на школу, посвящённую 185-летию со дня рождения русского композитора Петра Чайковского.
Летняя школа пройдёт с 15 по 21 августа и будет включать 4 арт-направления: балетное и оперное искусство, экология, культурно-просветительские проекты.
Предполагается участие нескольких сотен молодых творцов из разных регионов России: танцовщиков, композиторов, артистов оперы, специалистов в сфере медиа и других.
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