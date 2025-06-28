Бесплатный пломбир, шоу автоледи и парашютисты - ГАИ ждет всех на фестиваль у стадиона "Геолог"

Масштабный фестиваль "Тюмень с Госавтоинспекцией" состоится 28 июня на стадионе "Геолог" в Тюмени, старт запланирован на 13:00.

13.00 – 15.00 – работа площадок, выставок и мастер-классов перед стадионом "Геолог": шахматный турнир, площадка по ПДД для детей "Лаборатория безопасности", "Тотальный экзамен по ПДД" для взрослых, конкурс "Автоледи", патриотические выставки, вставки ретро и современных автомобилей, выставка мотоциклов Harley Davidson от Тюменского клуба HOG Tyumen Chapter Russia, БТР, мастер-класс по оказанию первой помощи при ДТП, силовые тренировки.

13.00 -15.00 - работа фут-корта: мороженое, выпечка, прохладительные напитки и т.д. Продажа изделий народного промысла.

13.30-16.00 – на стадионе творческие выступления, выступления по ножевому и рукопашному бою, спортсменов Стрит-воркаут, ММА, приземление парашютистов, снижение вертолета.

15.00-15.40 – товарищеский матч с участием руководителей силовых ведомств, администрации Тюмени, организаций, депутатов, представителей власти и общественных организаций, вручение памятных медалей.

Детям вручат световозвращатели, шарики, значки, памятки. У входа на стадион волонтеры будут угощать юных горожан тюменским пломбиром, а всех гостей праздника - популярным безалкогольным газированным напитком "Кул Кола" от тюменского завода "Очаково".