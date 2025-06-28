Более 7 тысяч человек на ярмарке трудоустройства в Тюменской области решили поискать себе работу

Всероссийскую ярмарку трудоустройства в Тюменской области посетили более семи тысяч жителей региона, около двух тысяч получили предложения о трудоустройстве. На 22 площадках работодатели представили свыше 7,5 тысячи вакансий.

Среди участников были как региональные, так и крупные федеральные компании, представляющие нефтедобывающую сферу, крупные промышленные предприятия, банковский сектор и организации сферы гостеприимства. Одним из самых ярких и инновационных элементов ярмарки стала зона активностей "Искусственный интеллект и VR-технологии".

Директор департамента труда и занятости Тюменской области Вероника Ефремова:

Говоря о рынке труда будущего нельзя не отметить возможности VR-технологий, которые во многом облегчают нашу жизнь. Например, тренажер "Виртуальный сварщик" может в полной мере почувствовать себя представителем этой рабочей и востребованной профессии. Но, самое главное, мы понимаем, что несмотря на повсеместное развитие технологий — квалифицированный человеческий труд ничто не заменит. Рабочие квалифицированные кадры остаются наиболее востребованными на рынке труда.

Для работодателей проведена серия бесплатных экспертных сессий, посвященных развитию человеческого потенциала и актуальным проблемам рынка труда, включая трудоустройство участников СВО и взаимодействие с органами службы занятости и образовательными организациями. Сессии были направлены на подготовку работодателей к вызовам рынка труда.

С 2025 года Всероссийская ярмарка трудоустройства является частью федерального проекта "Человек труда" национального проекта "Кадры" и будет проводиться ежегодно.