Выпускники Югры на ЭГЭ показали 60 стобалльных результатов

В Югре завершился основной период сдачи ЕГЭ. В копилке автономного округа 60 стобалльных результатов по химии, истории, литературе, русскому языку, физике, географии, биологии, информатике, английскому языку, математике, сообщил губернатор Руслан Кухарук.
Максимальные баллы сразу по двум предметам набрали Кристина Зражевская из гимназии Нягани – по русскому языку и химии и Иван Жгилев из Югорского физико-математического лицея-интерната (Ханты-Мансийск) – по физике и информатике.
Руслан Кухарук:
В этом году в Югре количество высокобалльников возросло до 2 377 человек.Поздравляю наших выпускников, родителей и педагогов с высокими результатами! Успехи в учебе станут хорошим подспорьем при поступлении в вуз. Правительство Югры со своей стороны также оказывает поддержку талантливой молодежи. Каждый стобалльник получит вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за свое усердие и старания.
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