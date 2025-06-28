Тюменцам рассказали, как получить больше бонусов от банка

Банковская карта Сбера позволяет оплачивать покупки удобным способом как офлайн, так и онлайн, а также получать бонусы в рамках программы "СберСпасибо". О том, как правильно пользоваться программой и получать максимальную выгоду, рассказал управляющий Западно-Сибирским отделением банка Роман Дубинский.
Подключитесь к программе "СберСпасибо". Если вы недавно стали владельцем банковской карты Сбера, то рекомендуем сразу же активировать бесплатную программу лояльности. Сделать это можно несколькими способами: в отделении банка, через приложение "СберБанк Онлайн", на официальном сайте "СберСпасибо" или обратившись к виртуальному помощнику. Если у вас уже была карта, то новая или перевыпущенная карта будет привязана к единому бонусному счету автоматически.
Не забывайте выбирать категории. Чтобы начать копить бонусы, необходимо выбрать подходящие категории для покупок: на все покупки, автозаправки, электроника и бытовая техника, медицинские услуги, товары для дома, такси и каршеринг, товары для детей, одежда и обувь. Владельцы подписки "СберПрайм" могут активировать сразу пять категорий из восьми предложенных, а пользователи без подписки — только три. Далее категории надо выбирать 1-го числа каждого месяца. Бонусы начисляются только за покупки, которые делаются после подключений категорий.
Покупайте у партнеров программы. Покупайте у партнёров программы и пользуйтесь сервисами Сбера, такими как Мегамаркет, Купер, Самокат и Еаптека. У них начисляется увеличенное количество бонусов. Полный перечень можно посмотреть на официальном сайте программы.
Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
Расплачиваясь картой, особенно крупными суммами, важно учитывать выбранные ранее категории программы "СберСпасибо". Это простой способ существенно увеличить размер своего кешбэка. Заранее планируя крупные траты, например, прохождение медицинского обследования или покупку бытовой техники, убедитесь, что выбрали нужную категорию в приложении "СберБанк Онлайн". Такая стратегия обеспечит получение максимального количества бонусов с каждой операции по карте. Расплачиваться осознанно — признак финансовой грамотности.
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