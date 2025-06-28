Тюменцам рассказали, как получить больше бонусов от банка

Банковская карта Сбера позволяет оплачивать покупки удобным способом как офлайн, так и онлайн, а также получать бонусы в рамках программы "СберСпасибо". О том, как правильно пользоваться программой и получать максимальную выгоду, рассказал управляющий Западно-Сибирским отделением банка Роман Дубинский.

Подключитесь к программе "СберСпасибо". Если вы недавно стали владельцем банковской карты Сбера, то рекомендуем сразу же активировать бесплатную программу лояльности. Сделать это можно несколькими способами: в отделении банка, через приложение "СберБанк Онлайн", на официальном сайте "СберСпасибо" или обратившись к виртуальному помощнику. Если у вас уже была карта, то новая или перевыпущенная карта будет привязана к единому бонусному счету автоматически.

Не забывайте выбирать категории. Чтобы начать копить бонусы, необходимо выбрать подходящие категории для покупок: на все покупки, автозаправки, электроника и бытовая техника, медицинские услуги, товары для дома, такси и каршеринг, товары для детей, одежда и обувь. Владельцы подписки "СберПрайм" могут активировать сразу пять категорий из восьми предложенных, а пользователи без подписки — только три. Далее категории надо выбирать 1-го числа каждого месяца. Бонусы начисляются только за покупки, которые делаются после подключений категорий.

Покупайте у партнеров программы. Покупайте у партнёров программы и пользуйтесь сервисами Сбера, такими как Мегамаркет, Купер, Самокат и Еаптека. У них начисляется увеличенное количество бонусов. Полный перечень можно посмотреть на официальном сайте программы.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: