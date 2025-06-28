Глава Тюмени сообщил о преображении улицы Ленина

Реконструкция улица Ленина в этом году в Тюмени ведется на участке между улицами Челюскинцев и Первомайской, какие работы выполняются сейчас и как преобразится пространство, по итогам рабочей поездки по объектам с губернатором Моором сообщил глава города Максим Афанасьев:

Полностью модернизируем инженерные коммуникации, включая водопровод, канализацию, тепловые сети, электричество, газ и связь. а улице появляются новые малые архитектурные формы и деревья. Рабочие делают велодорожки, устанавливают современные "умные" остановочные павильоны. внедряем новые проектные решения, чтобы более полно раскрыть потенциал зданий "с историей". Наши предприниматели уже разрабатывают концепции для заведений, которые откроются в таких домах. Например, по инициативе Владимира Шевчика рядом с историческим домом купца Нечаева и областной филармонией появится новое общественное пространство "Окно в историю", что отлично вписывается в мастер-план "Врата Сибири", который разрабатывается для центральной части Тюмени.

По словам главы, в планах преобразить площадь Солнца и сквер Сибирских кошек. Эти проекты неоднократно обсуждались с жителями, отметил Афанасьев.