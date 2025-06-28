Как бороться с галловой тлей, рассказал агроном

Вздутия малинового цвета часто принимают за проявление какого-то заболевания. Это последствия заселения смородины галловой тлей. Как бороться с этим вредителем, рассказывает агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр по Тюменской области, Иван Григорьев.

Основной разносчик тли, это муравьи. Весной они переносят перезимовавших самок тли на молодые побеги смородины. Тля начинает размножаться с невероятной скоростью - одна самка за жизненный цикл дает потомство около сотни особей. Муравьи охраняют эти колонии от естественных врагов. Они буквально доят тлю как коров, щекочут усиками брюшко насекомых, заставляя выделять сладкую падь. За день одна колония тли производит до 5 миллилитров этого лакомства. Бесполезно обрабатывать только пораженные кусты - муравьи принесут новую тлю с соседних участков за неделю.

В первую очередь необходимо бороться с муравьями на участке. Если растения цветущие, то применяем биологические средства защиты - Фитоверм или Битоксибациллин. Если растения не цветут, и садовод готов использовать химические средства защиты, то можно применить препараты на основе имидаклоприда, например, Имидор или Антитля.

Наиболее сильно поражает листовую массу галловая тля в самом начале лета, либо середина июня. В конце июля, когда основная листовая масса смородины становится грубой выжившие особи расселяются на другие растения, там же и отрождается поколение, - сообщает АиФ-Тюмень.