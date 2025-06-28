Что делать, если начали сохнуть листья огурцов

Заместитель председателя Союза садоводов Тюменской области Нина Щербакова считает, что причин пожелтения и опадения завязей у огурцов может быть несколько:

1. Резкие перепады температур. В жаркую погоду днем нужно делать затенение от солнечных лучей и повышать влажность для профилактики паутинного клеща, полив сделать более частым. Оптимальная температура днем +24–26, ночью +18–20. В случае долгой жаркой погоды растения следует 1 раз в 10–14 дней опрыскивать препаратом Циркон, в случае похолодания – препаратом Эпин.

2. Загущение посадок. Для неопыляемых гибридов площадь для одного растения должна быть не менее 1 кв. м, для пчелоопыляемых сортов – в 2–3 раза меньше.

3. Неправильная формировка растения. Если у куста сформировалось много боковых побегов, то завязи желтеют и осыпаются из-за того, что всем частям растения не хватает питания. В этом случае следует провести обрезку нижних побегов до 5–6-го листа, а остальные (кроме центрального) укоротить, оставив по 2 листа на каждом.

4. Признаками присутствия паутинного клеща является мраморная сетка на листе, который желтеет и усыхает. Также на его обороте можно наблюдать тонкую, но довольно плотную белесую паутину. В этом случае необходимо после сбора очередной партии огурчиков срочно обработать растение биологическими инсектицидами, у которых срок ожидания всего 3–5 дней. К таким препаратам относятся Матрин био и Фитоверм.

5. Хлороз может возникнуть из-за нехватки питания либо из-за неблагоприятных погодных условий. В этом случае достаточно опрыскать растения баковой смесью из следующих препаратов: Энерген (капсулы) + Циркон + Цитовит. Также все нижние листья, которые касаются земли и со временем желтеют, нужно обязательно удалять, - сообщает Тюменская область сегодня.