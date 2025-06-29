Оздоравливать детей дома помогают специалисты тюменского "Родника"

Специалисты Центра комплексной реабилитации "Родник" (г. Тюмень) стараются выстроить работу так, чтобы реабилитация, начавшаяся в центре, продолжалась и дома.

Комментирует врач ЛФК Ирина Фирсова: "Дома работа с ребенком не останавливается.

Когда семья покидает реабилитационный центр, важно помнить рекомендации специалистов и продолжать заниматься. Если этого не делать, результаты уйдут в никуда".

Мышечная память имеет свои особенности. Если ее не "подкармливать" целенаправленными упражнениями, все вернется к тому, что заложила природа.

Но ситуацию можно пробовать изменить системными занятиями, как вода капля за каплей точит камень. Никто не говорит, что все получится сразу.

За две недели реабилитации невозможно сделать "нового человека", но заложить понимание у родителей, как двигаться дальше — вполне реально. Поэтому так важно включение родных. Например, можно продолжать заниматься с ребенком на тренажерах, чтобы поддерживать мышечную память.

По материалам ЦКР "Родник" (г. Тюмень).