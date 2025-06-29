Движение юных железнодорожников отметили 90-летие

На Тюменской детской железной дороге прошла торжественная линейка, посвященная 90-летию движения юных железнодорожников. Выпускникам, завершившим курс обучения, вручили свидетельства. Многие из них планируют связать свое будущее с транспортной отраслью – поступать в профильные вузы, техникумы и колледжи.

Праздничные мероприятия прошли также в Екатеринбурге и других городах, где действуют детские железные дороги. Поздравить ребят с юбилеем пришли педагоги и выпускники прошлых лет, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Мы работаем как профориентирующая площадка, – рассказала начальник Тюменской детской железной дороги Галина Мезенцева. – Наша задача – помочь ребятам определиться с выбором будущей профессии, и мы гордимся, что более половины выпускников продолжают обучение в сфере железнодорожного транспорта. В прошлом году 26 из 40 наших выпускников поступили в профильные учебные заведения.