Санаторные и транспортные услуги выросли в цене в Тюменской области

По данным Росстата и Тюменьстата, тюменцы получили платных услуг на 73 млрд 004,9 млн рублей. Это на 7,9% больше, чем год назад.

С февраля по апрель общий чек в Тюменской области стабильно превышает 18 млрд рублей в месяц. Исходя из численности населения, каждый житель платил примерно 11 тыс. 219 рублей в месяц.

За год больше всего подорожали санаторно-оздоровительные и услуги общественного транспорта — на 18,5% и 17,9% соответственно. На третьем месте услуги правового характера (15,3%).

Услуги зарубежного туризма стали дороже на 12,4%, дошкольного образования — на 12%, организаций культуры — на 11,4%, образования — на 11,2%, почтовой связи — на 10,4%.

Менее 10% прибавили услуги физкультуры и спорта (8,7%), жилищно-коммунальные, включая аренду квартир (8%), бытовые (7,5%), гостиниц и прочих мест проживания (5,8%).

В минусе только услуги страхования: они подешевели на 9%, - сообщает Вслух.ру.