Практику, популярную в советские времена, возродят в тюменском ЦУМе

В советские времена на подиум для показа коллекций одежды выходили работники из торгового зала. Большую часть коллекций будут представлять тюменские модельеры.

- Мы пойдем дальше и намерены задействовать в показах наших постоянных покупателей, - говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. - На мой взгляд, важно видеть на подиуме обычных людей, не модельной внешности. Таким образом, мы рассчитываем быть ближе к покупателям. Во времена Советского Союза подобные показы проходили по четвергам и пятницам. То есть люди заранее знали, что именно в эти дни будут представлены коллекции одежды и обуви и шли целенаправленно. Надеемся, что такие показы войдут в наше расписание на постоянной основе. Для тюменских модельеров это будет ценным опытом по работе с клиентами.

Показы будут проходить каждые две недели по пятницам и начнутся в июле.

- Главной особенностью показов станут единые образы, собранные из коллекций разных модельеров и представленных в ЦУМе магазинов. Наши стилисты при этом будут проводить обзоры и оказывать консультации, которые помогут собрать образы под стиль и образ жизни человека. Для тюменских модельеров это реальный шанс показать себя в новых условиях, - говорит директор concept-store "Смыслы" Оксана Филиппова.

По материалам департамента потребительского рынка администрации г. Тюмени.