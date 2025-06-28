Практику, популярную в советские времена, возродят в тюменском ЦУМе

В советские времена на подиум для показа коллекций одежды выходили работники из торгового зала. Большую часть коллекций будут представлять тюменские модельеры.
- Мы пойдем дальше и намерены задействовать в показах наших постоянных покупателей, - говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. - На мой взгляд, важно видеть на подиуме обычных людей, не модельной внешности. Таким образом, мы рассчитываем быть ближе к покупателям. Во времена Советского Союза подобные показы проходили по четвергам и пятницам. То есть люди заранее знали, что именно в эти дни будут представлены коллекции одежды и обуви и шли целенаправленно. Надеемся, что такие показы войдут в наше расписание на постоянной основе. Для тюменских модельеров это будет ценным опытом по работе с клиентами.
Показы будут проходить каждые две недели по пятницам и начнутся в июле.
- Главной особенностью показов станут единые образы, собранные из коллекций разных модельеров и представленных в ЦУМе магазинов. Наши стилисты при этом будут проводить обзоры и оказывать консультации, которые помогут собрать образы под стиль и образ жизни человека. Для тюменских модельеров это реальный шанс показать себя в новых условиях, - говорит директор concept-store "Смыслы" Оксана Филиппова.
По материалам департамента потребительского рынка администрации г. Тюмени.
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