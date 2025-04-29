Дорожники пытаются защитить от затопления региональные трассы в Казанском районе

Из-за резкого подъёма воды, а также в связи с ухудшением погоды, шквальный ветер и созданная им волна начали размывать подъезд к мосту на автомобильной дороге Афонькино-Усово-Сладково на участке от села Ильинки до села Афонькино. Всю ночь на месте работали дорожные службы. Специалисты компании ТОДЭП поднимали переходные плиты, отсыпали грунтом, железобетоном, бутовым камнем повреждённый водой участок. Транспортное сообщение с населёнными пунктами сохранено. Работы продолжаются, пояснили в ГУС ТО ситуацию на утро вторника с автомобильным движением на региональных трассах в Казанском районе.

На автомобильной дороге "Казанское-Копотилово-Синицына" на участке от села Казанского до деревни Малые Ярки из-за подъёма воды полностью перекрыто движение, на подтопленном участке установили запрещающие знаки, дежурит наряд ДПС. Проезд в Малые Ярки возможен по грунтовым и полевым дорогам.

28 апреля на гидропосту в селе Ильинка уровень реки Ишим превысил на три сантиметра отметку опасного явления, поднявшись до 803 см - в Казанском районе объявлен режим ЧС.