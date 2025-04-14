В Тюменской области сохраняется спокойная паводковая обстановка

Подъем воды в реке Ишим на территории Тюменской области замедлился, паводковая обстановка спокойная.

"В Казанском районе небольшой рост уровня воды, в селе Ильинка плюс два сантиметра за сутки. До отметки "опасное явление" еще полметра. Ниже по течению: в городе Ишиме и селе Абатском – плюс девять сантиметров, в Викулово – плюс два. За ситуацией в муниципалитетах внимательно следим", - заявил губернатор Александр Моор.

Моор отметил, что свежие насыпи при необходимости оперативно приводят в порядок. В качестве примера такой работы привел участок насыпи в городе Ишиме. там при мониторинге обнаружили проседание грунта на одном из участков из-за продолжительных и интенсивных осадков. Дорожники участок этот укрепили и укрыли пленкой.

По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на утро 14 апреля уровень воды над нулем поста на гидропосту Ильинка - 750 см (критическая 800 см), на гидропосту Ишим - 627 см (критическая 850 см), Абатское - 704 (960 см), Викулово - 615 см (критическая - 1000 см).