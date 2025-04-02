Подъем воды в реке Ишим у села Ильинка в последние сутки замедлился

За сутки уровень воды в реке Ишим у села Ильинка поднялся на восемь сантиметров, до 726. До отметки "опасное явление" ещё есть хороший запас. В прошлом году в Ильинке был достигнут рекорд за всю историю наблюдений – 893 см, сообщил в среду утром губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.

Накануне глава региона проинформировал, что рядом с селом Ильинка в Казанском районе вода из реки уже вышла на пойму. Уровень на утро 1 апреля составлял 718 см. За прошедшие сутки река прибавила 25 см. До отметки "опасное явление" остаётся 82 см.