Подъем воды в реке Ишим у села Ильинка в последние сутки замедлился

11:33 02 апреля 2025
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За сутки уровень воды в реке Ишим у села Ильинка поднялся на восемь сантиметров, до 726. До отметки "опасное явление" ещё есть хороший запас. В прошлом году в Ильинке был достигнут рекорд за всю историю наблюдений – 893 см, сообщил в среду утром губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.

Накануне глава региона проинформировал, что рядом с селом Ильинка в Казанском районе вода из реки уже вышла на пойму. Уровень на утро 1 апреля составлял 718 см. За прошедшие сутки река прибавила 25 см. До отметки "опасное явление" остаётся 82 см.

Теги: Александр Моор , Казанский район , паводок
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