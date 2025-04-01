Моор: река Ишим у села Ильинка в Казанском районе вышла на пойму

Река Ишим прибывает, вода уже вышла на пойму рядом с селом Ильинка в Казанском районе. Уровень на сегодняшнее утро составляет 718 см. За прошедшие сутки река прибавила 25 см. До отметки "опасное явление" остаётся 82 см, сообщил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.

В понедельник, 31 марта, Росгидромет сообщил, что у села Ильинка на реке Ишим превышена отметка выхода воды на пойму.

В 2024 году сообщалось, что у села Ильинка отметка неблагоприятного явления на реке Ишим - 750 см и опасное явление "половодье" - 800 см. Информация о том, что река вышла на пойму в этом районе, в прошлом году была опубликована 15 апреля.