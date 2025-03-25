Жителей Тюменской области начали извещать об уровне воды в реке Ишим

В Тюменской области, где в этом году прогнозируется серьезный паводок на реке Ишим, начали информировать об ситуации в бассейне реки на территории Казахстана и уровне воды в реке в приграничном Казанском районе.

Информацию об уровне воды в реке Ишим по данным на 24 марта опубликовал информцентр првительства области:

Бассейн реки Ишим в Республике Казахстан: Сергеевское водохранилище наполнено на 117%. За сутки увеличение на 233 м3/с, сброс составил 477 м3/с. Петропавловское водохранилище наполнено на 88%. За сутки приток 60 м3/с, сброс 72 м3/с. Уровень воды на гидропосту в селе Ильинка (Тюменская область)- 320 см. Увеличение за сутки + 31 см ( норма - 750 см).

Раннее сообщалось, что по реке Ишим вероятно повторение сценария 2024 года в Казанском районе, где при негативном развитии событий уровень воды в реке может подняться выше рекордного прошлогоднего. По Ишимскому району, Ишиму и Абатскому району прогноз паводка - на уровне 2017 года. Уточненный прогноз ожидается в начале апреля, само паводок - в середине апреля.

Губернатор Александр Моор еще в начале марта обозначил муниципалитетам необходимость максимально подготовиться к паводкоопасному периоду и уже проинспектировал ход этих работ в Казанском, Ишимском районах и Ишиме.