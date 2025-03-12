Моор заявил, что паводок на реке Ишим может превысить рекорд 2024 года

Фото из тг главы Казанского района, апрель 2024

Специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку на реке Ишим, превышение рекордов прошлого года в случае негативного развития событий возможно у граничащих с Казахстаном населенных пунктов Казанского района.

"На реке Ишим уровень воды ожидается выше средних многолетних значений. С середины апреля показатель существенно превысит отметки опасного явления у населенных пунктов Казанского. В случае наиболее неблагоприятного развития гидрологической обстановки, уровень воды реки в Казанском районе может превысить рекордное значение прошлого года", - заявил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.

По данным властей, у населенных пунктов Казанского района в этом году уровень воды реки существенно превысит отметки опасного явления ориентировочно с 15 по 20 апреля. В прошлом году уровень воды в реке Ишим у села Ильинка Казанского района поднялся до 808 см и достиг критериев опасного явления "половодье" 16 апреля.

Что касается Ишима, Ишимского и Абатского районов, пострадавших в прошлом году от наводнения, то, по предварительным данным, уровень воды в реке на их территориях будет на уровне 2017 года.

Напомним, в указанном году Ишим тоже боролся с наводнением: 5 мая в Ишиме и Ишимском районе был введен режим ЧС. Утром 6 мая вода достигла отметки в 894 см, вода зашла в три садоводческих общества: "Заречник", "Коммунальник-1" и "Коммунальник-2". 11 мая сообщалось о промыве дамбы в городе в районе Серебрянки.