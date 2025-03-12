Моор заявил, что паводок на реке Ишим может превысить рекорд 2024 года

Специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку на реке Ишим, превышение рекордов прошлого года в случае негативного развития событий возможно у граничащих с Казахстаном населенных пунктов Казанского района.
"На реке Ишим уровень воды ожидается выше средних многолетних значений. С середины апреля показатель существенно превысит отметки опасного явления у населенных пунктов Казанского. В случае наиболее неблагоприятного развития гидрологической обстановки, уровень воды реки в Казанском районе может превысить рекордное значение прошлого года", - заявил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.
По данным властей, у населенных пунктов Казанского района в этом году уровень воды реки существенно превысит отметки опасного явления ориентировочно с 15 по 20 апреля. В прошлом году уровень воды в реке Ишим у села Ильинка Казанского района поднялся до 808 см и достиг критериев опасного явления "половодье" 16 апреля.
Что касается Ишима, Ишимского и Абатского районов, пострадавших в прошлом году от наводнения, то, по предварительным данным, уровень воды в реке на их территориях будет на уровне 2017 года.
Напомним, в указанном году Ишим тоже боролся с наводнением: 5 мая в Ишиме и Ишимском районе был введен режим ЧС. Утром 6 мая вода достигла отметки в 894 см, вода зашла в три садоводческих общества: "Заречник", "Коммунальник-1" и "Коммунальник-2". 11 мая сообщалось о промыве дамбы в городе в районе Серебрянки.
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