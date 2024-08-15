Более 3 млрд рублей требуется Тюменской области на восстановление дорог после паводка

Фото - ГУС ТО

Половодье на реках Ишим, Тобол и Иртыш нанесло ущерб транспортной инфраструктуре Тюменской области, на восстановление ключевых участков дорог регион уже направил около 500 млн рублей, для приведения всех дорог и мостов в порядок, по предварительным данным, требуется еще 2,7 миллиарда.

О последствиях паводка губернатор Александр Моор рассказал на ежегодной пресс-конференции в Тюмени 14 августа.

По данным властей, за время половодья в регионе было потоплено или затоплено более двухсот объектов дорог и двадцать восемь мостов, ущерб от воды разный - где-то просто подмыло обочины, где-то требуется восстановление полотна. В некоторых случаях, как в селе Казанском, деревне Синицына Ишимского района и ряде других населенных пунктов, дороги перекапывали специально, чтобы пропустить воду и защитить дамбы от размыва.

"Мы предприняли уже самые первоочередные меры по восстановлению дорог, которые являются ключевыми и связывают большие населенные пункты. На эти мероприятия из областного бюджета мы выделили почти 500 миллионов рублей. И буквально недавно завершила работу комиссия совместно с федеральным дорожным агентством, где мы все потопленные участки по мере их освобождения от воды прошли, составили ведомости и сделали предварительный расчет затрат на восстановление. И, соответственно, подали документы нашим федеральным коллегам с надеждой, что часть затрат будет компенсирована нам из федерального бюджета. Общая сумма пока расчетная, составляет 2 миллиарда 700 миллионов рублей", - сообщил Моор.