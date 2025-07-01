Тюменская область и Сбер активно внедряют генеративный AI в работу органов власти

Правительство Тюменской области и Сбер продолжают цифровую трансформацию региона. В июне 2025 года банк совместно с департаментом информатизации Тюменской области провел обучение, где сотрудники региональных органов власти, которые в рамках проектного офиса разрабатывают проекты с использованием искусственного интеллекта, изучили принципы работы современных AI-моделей, методику составления эффективных промптов и практики использования генеративного AI в управленческих и творческих задачах, научились создавать AI-помощников для упрощения рабочих процессов.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Искусственный интеллект автоматизирует рутинные обязанности, экономит ресурсы и оставляет больше пространства для нестандартных решений. Сейчас мы прорабатываем с региональными органами власти Тюменской области возможность интеграции GigaChat Сбера во внутренние процессы. Это позволит значительно повысить точность обработки документов и вывести взаимодействие между ведомствами на новый уровень.

Станислав Логинов, директор Департамента информатизации Тюменской области:

Наша задача — показать возможности применения искусственного интеллекта и потенциальные эффекты от его внедрения в госуправлении. В частности, использование генеративного искусственного интеллекта создает новые возможности для инноваций в различных сферах, существенно увеличивает производительность и помогает оптимизировать процессы. Благодаря технологиям жители Тюменской области уже сегодня могут проактивно получать государственные услуги исходя из жизненной ситуации, меры социальной поддержки, консультации.

В 2024 году Сбер и департамент имущественных отношений Тюменской области реализовали проект по автоматизации работы сотрудников ведомства. Внедрённая система на основе искусственного интеллекта заменила ручной ввод координат со схем расположения земельных участков, что значительно сократило временные затраты и минимизировало количество ошибок. С этого года проект используется в администрации Тюменского муниципального округа.