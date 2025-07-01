Костюмированный сап-фестиваль на Туре проведут в Тюмени 3 августа

В Тюмени 3 августа пройдёт сап-фестиваль, в костюмированном пятикилометровом заплыве по Туре от Заречного парка до Конторы пароходства ждут от 500 до 1000 учатстников.

САП ФЕСТ в регионе проводится впервые, организаторы — департамент общественных связей ТО и новостной портал 72.RU. Презентовал проект заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский:

Сап-фестиваль уже хорошо знаком жителям Санкт-Петербурга, Выборга, Екатеринбурга. В этом году он впервые пройдёт в Тюмени и в Москве. Каждый народ должен иметь свою идентичность. В нашей стране есть богатое художественное наследие. У нас огромное количество ярких исторических событий, поэтому важно, чтобы как можно больше следов нашей национальной культуры и традиций было отображено в костюмах участников. Для этого решено учредить отдельную номинацию "Русский код".

Директор департамента общественных связей Ирина Широкова пояснила, что цель фестиваля — популяризация ЗОЖ, развитие сап-отдыха и туризма:

Очень хочется, чтобы к нам приехали гости из разных городов страны. По итогам заплыва будут определены и награждены лучшие участники. Поскольку безопасность на первом месте, все они должны быть в спасательных жилетах, интегрированных в костюмы.

После заплыва на суше гостей фестиваля ждёт насыщенная программа с мастер-классами и спортивными активностями, оещают организаторы.