Тюмень вошла в топ-5 рейтинга российских городов по строительству жилья

18:00 30 июня 2025
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РИА Новости опубликовало рейтинг российских городов по строительству жилья в 2024 году, Тюмень в нем заняла пятое место по показателю ввода квадратных метров на душу населения, лидер - Краснодар, за ним Грозный, Кызыл и Салехард.

Из опубликованных в инфографике данных следует, что в городе Тюмени за прошлый год сдано 1,456 млн кв. м жилья - по 1,680 на жителя (в целом по Тюменской области 2,598 млн кв. м, свыше 40%  – ИЖС - прим ред.), что на 5,7% больше чем в предыдущий год и составляет 55,9% в общем объеме региона, на каждого городского жителя приходится 34,2 кв. м жилплощади.

Теги: рейтинги , РИА Новости , строительство жилья
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