Власти объяснили, почему услуги ЖКХ подорожают в Тюменской области на 13-19%

Ежегодное повышение стоимости коммунальных услуг в муниципалитетах Тюменской области составит от 13 до 19%. Для большинства жителей Тюмени коммунальный платеж увеличится не более чем на 15%. Например, для квартиры площадью 54 кв. м с тремя жильцами рост коммунального платежа в неотопительный период составит 662 рубля, в отопительный период – 1 066 рублей в месяц, как пояснил директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков, "наши деньги будут использоваться для повышения качества нашей жизни".

Повышение тарифов произойдет с 1 июля.

Евгений Карташков:

Необходимость изменения тарифов вызвана в первую очередь инфляцией и увеличением расходов на модернизацию коммунальных систем для обеспечения стабильной и безаварийной работы, а также повышения качества услуг. Например, в рамках инвестиционной программы компании УСТЭК в 2025 году в Тюмени запланирована реконструкция тепловых сетей протяженностью более 23 км, а также двух муниципальных котельных и других объектов. Концессионное соглашение с компанией "Тюмень Водоканал" в Тюмени предусматривает реконструкцию строительства сетей водоснабжения и водоотведения, сооружение водоподготовки Метелевского и Велижанского водозаборов, насосных станций, а также модернизацию очистных сооружений. Затраты на выполнение этих и многих других работ учтены в составе тарифов, поэтому их рост выше обычного. В связи с этим важно понимать, что наши деньги будут использованы для улучшения нашей жизни.

Правительство Тюменской области продолжает выплачивать субсидии жителям региона, для которых расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая плату за капремонт, превышают 20 процентов их дохода. Субсидия покрывает всю сумму превышения в пределах социальной нормы площади жилого помещения. Чтобы ее получить, нужно обратиться в органы соцзащиты.