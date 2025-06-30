Более 70% российских туристов траты на сувениры считают лишними

В отпуске россияне считают лишними траты на покупку сувениров (71%), спонтанные расходы на развлечения (58%), посещение переоцененных ресторанов (41%), неудачные экскурсии (32%) и аренду транспорта (15%). К таким выводам пришли на основе исследовательских данных в ВТБ.

Несмотря на импульсивные покупки, большинство респондентов все же стараются контролировать расходы на отдыхе. 72% россиян признались, что частично ограничивают траты на развлечения, сувениры и питание. Тщательнее всех планируют отпускной бюджет жители Приволжского (77%), Сибирского и Центрального (по 76%) округов. Привыкли ни в чем себе не отказывать в отпуске респонденты из Южного округа (27%).

Главными лайфхаками для экономии в отпуске россияне назвали поиск более доступных кафе и ресторанов (38%), планирование расходов до поездки (34%), а также использование скидок по программам лояльности (36%). Планируя отпуск, респонденты заранее выбирают наиболее подходящие категории кешбэка. Особенно активно кешбэк упоминали жители Уральского (36%), Северо-Западного и Приволжского округов (по 31%).

Половина опрошенных тратит на развлечения и экскурсии до 40% отпускного бюджета, а жители юга признались, что выделяют на это до 60% запланированных на отпуск денег. Однако не всегда такие траты приносят радость: около 70% опрошенных хотя бы раз были разочарованы потраченными финансами на развлечения или посещение известных достопримечательностей.

Сувениры по-прежнему остаются неотъемлемой частью отпускных расходов: 80% респондентов хотя бы раз покупали ненужные сувениры, а треть опрошенных тратятся на них практически в каждой поездке.