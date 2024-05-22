В Викулово с отступлением паводка начали разбирать временные дамбы

Снижение уровня воды в реке Ишим позволило дорожникам 21 мая начать демонтаж насыпи на участке дамбы по улицам Колхозной и Островского в селе Викулово.

Работы производятся силами ДРСУ-5 АО "ТОДЕП" с. Викулово.

"Дорожные службы Викуловского района под руководством Александра Сагановича с первого дня объявления в регионе ЧС связанного с паводком стоят на страже нашей безопасности. Свыше 40 единиц спецтехники и порядка 50 работников ДРСУ работали и продолжают работать на территории района, в том числе и на самых проблемных участках. Во многом благодаря их профессионализму и слаженной работе нам удалось сдержать натиск большой воды не только на гидротехнических сооружениях в Викулово, но и в районе в целом", - отметил глава района Андрей Лотов.