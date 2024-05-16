Главы МЧС и Минстроя России в Тобольске заслушали доклад о паводке в Тюменской области

Главы МЧС России и Минстроя России Александр Куренков и Ирек Файзуллин прибыли в Тюменскую область для контроля работ по сдерживанию паводка, в Тобольске они провели рабочее совещание по оперативной обстановке в регионе. Заслушан доклад о ходе работ по укреплению дамб, в том числе в районе города Ишим и федеральной трассы Тюмень-Омск рядом с селом Абатское, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян доложил о ликвидации последствий паводка и оказанию помощи пострадавшему населению, в частности, реализации мер социальной поддержки. Александр Куренков отметил вклад сотрудников всех ведомств.

"Спасибо, что отстояли все самые острые участки. Знаю, работа велась и ведётся круглосуточно. Я очень благодарен ребятам за такой ответственный и самоотверженный подход - все молодцы!" - выразил благодарность Александр Куренков.

В области идет устойчивое снижение уровня воды по руслу реки Ишим. В ходе совещания глава МЧС России обратил внимание на непрерывный мониторинг состояния защитных дамб и временных земляных насыпей. На освободившихся от воды территориях проводятся аварийно-восстановительные работы.