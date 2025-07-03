Тюменские волонтеры-медики помогают крымскому госпиталю

Благодарственные письма получили тюменские волонтеры-медики, помогающие госпиталю в Крыму. В Штабе общественной поддержки "Единой России" Тюменской области прошла их встреча с руководителем регионального исполкома партии, председателем комитета по социальной политике облдумы Ольгой Швецовой и юристом "Единой России" Андреем Щербининым.

1472-й военно-морской клинический госпиталь имени Пирогова получает поддержку тюменских медиков с июля 2024 года. Все началось с личной истории. Врач-терапевт поликлиники имени Нигинского Елена Рубцова побывала вместе с семьей в Крыму, именно тогда пришла идея помогать госпиталю, но пришлось искать возможность оказать поддержку. В этом посодействовал благотворительный фонд "Своих не бросаем", где Елена стала волонтером. Сначала она собирала гумпомощь своими силами и при участии близких и родных, затем масштабы выросли — к работе подключились коллеги-медики.

"В медикаментах у госпиталя нет необходимости, но требуется одежда: летом - футболки, шорты, в межсезонье и зимой- куртки, спортивные костюмы, и всегда нужна обувь. Периодические требуются вещи для хозяйственных нужд: стиральный порошок, влажные полотенца для лежачих пациентов, машинки для стрижки ребят. Сейчас потребность в наконечниках для тростей и костылей, сами костыли. Мы стараемся оперативно реагировать на просьбы и присылать самое необходимое", - сообщила Елена Рубцова.

Ольга Швецова вручила благодарственное письмо врачу-терапевту, также благодарностями отмечены ее муж Евгений Рубцов и коллеги-медики: Ирина Колесова, Елена Филимонова, Алена Купрыч и Наталья Шорохова. Для Натальи волонтерская работа имеет особое значение, поскольку она жена погибшего на СВО солдата, мама троих детей.

"Вы посвятили свою жизнь помощи людям, выбрав профессию медика, поэтому не удивительно, что волонтерская работа вам так близка. Вы чутко относитесь к чужим бедам, и по-другому уже не можете, - обратилась Ольга Швецова к гостям со словами благодарности. - Сегодня для нашего общества задача №1 — помощь участникам СВО и их семьям. Мы помогаем в том числе и госпиталям в ЛНР, где проходят лечения бойцы. Поддержка региона не прекращается, и это возможно только благодаря участию таких людей, как вы".

Слова признательности высказал Андрей Щербинин, который много общается с бойцами и их семьями, и знает, как те ценят помощь земляков.