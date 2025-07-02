Тюменским спасателям нарисуют пожарную машину

Мурал о пожарных создают в Тюмени на улице Максима Горького возле пожарно-спасательной части №14 Главного управления МЧС России. Инициатором проекта выступила ГК "Север" при поддержке Управы Центрального административного округа города Тюмени.
Мурал станет не только украшением городского пространства, но и напоминанием о важной миссии пожарных и спасателей. Воплотить художественную идею в жизнь поручено Тимофею Фролову.
"Этот мурал — символ мужества и героизма спасателей, которые ежедневно стоят на страже безопасности граждан. Здесь будут изображены сцены, отражающие ключевые аспекты работы МЧС: предотвращение, спасение и помощь", — подчеркнул художник.
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