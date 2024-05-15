В Большом Карагае, где половодье угрожает домам, работают добровольцы и спасатели

На защиту села Большой Карагай Вагайского района вышли практически все местные жители. Ежедневно на насыпях работают по сто добровольцев. Чтобы защитить село от воды, здесь построено четыре насыпи, их подняли на 1,5 метра, сообщил губернатор Александр Моор.

"Последний раз такой паводок здесь был в 2016 году. Но сейчас воды больше, и она прибывает. За последние сутки ещё плюс 19 см. Уровень Иртыша на утро 15 мая составляет 1235 см. В Большой Карагай приехали 20 профессиональных спасателей. В селе дежурят сотрудники полиции. Они охраняют имущество тех, кто переселился на время паводка к родственникам", - сообщил Моор.

Через затопленный участок дороги ездит спецтранспорт. Если потребуется, запустят лодочную переправу.

Половодье на Иртыше и малых реках в Вагайском районе наблюдается уже несколько дней, по словам местных, Росгидромет таких прогнозов по главной реке не делал ранее. В Большом Карагае под угрозой подтопления 66 домов.