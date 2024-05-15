Ситуация с паводком снова обострилась в Тюменской области

13:15 15 мая 2024
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Ситуация с паводком в Тюменской области на 15 мая. Обстановка вновь обострилась. Большая вода из реки Ишим наполняет Иртыш, он интенсивно прибывает в Вагайском районе, сообщил губернатор Александр Моор. 

"Первый крупный населенный пункт по течению – село Большой Карагай. Уровень воды здесь уже превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов. На гидропосту в Омской области в селе Усть-Ишим уровень 2017 года превышен на 80 см. Ждем, что эта вода придет и в Вагайский район", - рассказал о ситуации Моор. 

В районе продолжают  укреплять защитные насыпи, готовят мешки грунтом. Сейчас самая главная задача властей – обеспечить эвакуацию населения, а также спасти имущество, скот и домашних животных.

Группировка сил и средств в Вагайском районе усилена - вчера в Большой Карагай прибыл 21 сотрудник МЧС, сегодня утром убыли еще 52. На месте действие всех служб будет координировать замгубернатора Владимир Чейметов. 

По данным главы района Сергея Сидоренко, в настоящее время угрозе подтопления подвержены 15 населенных пунктов района. Сегодня жители этих сел и деревень активно помогают в обустройстве земляных защитных насыпей, в информировании населения об эвакуации, сохранении имущества и перегоне домашних животных в безопасное место. Но природная стихия стремительно набирает обороты. Не хватает рабочих рук. Критическая ситуация в с.Большой Карагай, с Аксурка, д.Второсалинская, д.Ренчики, д.Супринская. 

"В связи с чрезвычайной паводковой ситуацией, сложившейся в нашем районе обращаюсь ко всем жителям Вагайского района с просьбой об оказании безвозмездной помощи для сельских территорий нашего района, где сегодня идет ежедневный подъем уровня воды, но где еще в наших силах предотвратить трагическое развитие паводка", - обратился к землякам Сидоренко.

Теги: Александр Моор , Вагайский район , Владимир Чейметов , паводок
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