Ситуация с паводком снова обострилась в Тюменской области

Ситуация с паводком в Тюменской области на 15 мая. Обстановка вновь обострилась. Большая вода из реки Ишим наполняет Иртыш, он интенсивно прибывает в Вагайском районе, сообщил губернатор Александр Моор.

"Первый крупный населенный пункт по течению – село Большой Карагай. Уровень воды здесь уже превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов. На гидропосту в Омской области в селе Усть-Ишим уровень 2017 года превышен на 80 см. Ждем, что эта вода придет и в Вагайский район", - рассказал о ситуации Моор.

В районе продолжают укреплять защитные насыпи, готовят мешки грунтом. Сейчас самая главная задача властей – обеспечить эвакуацию населения, а также спасти имущество, скот и домашних животных.

Группировка сил и средств в Вагайском районе усилена - вчера в Большой Карагай прибыл 21 сотрудник МЧС, сегодня утром убыли еще 52. На месте действие всех служб будет координировать замгубернатора Владимир Чейметов.

По данным главы района Сергея Сидоренко, в настоящее время угрозе подтопления подвержены 15 населенных пунктов района. Сегодня жители этих сел и деревень активно помогают в обустройстве земляных защитных насыпей, в информировании населения об эвакуации, сохранении имущества и перегоне домашних животных в безопасное место. Но природная стихия стремительно набирает обороты. Не хватает рабочих рук. Критическая ситуация в с.Большой Карагай, с Аксурка, д.Второсалинская, д.Ренчики, д.Супринская.

"В связи с чрезвычайной паводковой ситуацией, сложившейся в нашем районе обращаюсь ко всем жителям Вагайского района с просьбой об оказании безвозмездной помощи для сельских территорий нашего района, где сегодня идет ежедневный подъем уровня воды, но где еще в наших силах предотвратить трагическое развитие паводка", - обратился к землякам Сидоренко.