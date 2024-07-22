В Тюмени в День города запустят акцию по плетению 438 метров маскировочной сети

В Тюмени в День города начнут плести 438 метров маскировочных сетей для передачи землякам в зону специальной военной операции, инициатива принадлежит местным жителям, сообщил глава города Максим Афанасьев.

О предстоящей акции Афанасьев рассказал в тюменском Штабе общественной поддержки "Единой России" на встрече с волонтерами.

"Старт этому проекту мы дадим в День города, которому 27 июля исполняется 438 лет, и каждый желающий сможет принять в нем участие. Пусть каждый передаст частичку своего тепла своим близким, которые сейчас в зоне СВО. Завершить эту работу планируем 21 августа, в День офицера", - сообщил Максим Афанасьев.

В День города на площадках также будут работать волонтеры, которые помогут желающим жителям перевести посильную сумму на счет акции "100 миллионов для Победы". Сотрудники администрации города планируют перечислить однодневный заработок на покупку автомобиля для военных.