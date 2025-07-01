Тюменские студенты стали чаще брать кредиты на образование

С начала 2025 года студенты из Тюменской области оформили в Сбере кредиты на обучение на общую сумму 55 млн рублей. Это на 48% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба банка.

Портфель образовательных кредитов в Сбере на территории региона достиг 842 млн рублей. Рост за год превысил 68%.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

Льготный образовательный кредит от Сбера позволяет получить востребованную профессию, приобрести актуальные компетенции и уверенно выйти на рынок труда. Такая поддержка особенно важна сегодня, когда молодёжь стремится к качественному образованию, самореализации и гибкости в выборе карьеры. Сбер помогает молодым людям в их стремлении к знаниям, открывая перед ними больше возможностей для успешного будущего.

Ставка для заемщика составляет всего 3% годовых. Кроме того, по условиям программы, во время обучения и в течение 9 месяцев после выпуска можно оплачивать только проценты по кредиту — основная сумма погашается в срок до 15-и лет.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Сегодня всё больше жителей Тюменской области воспринимают образование как стратегическое вложение, и это позитивная тенденция. Мы в Сбере видим задачу в том, чтобы помочь семьям реализовать амбиции своих детей, поддержать их на пути к знаниям.

Узнать полные условия кредита на образование и подать заявку на оформление можно онлайн на официальном сайте Сбера.