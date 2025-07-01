Озеро Круглое, вход свободный - первый муниципальный пляж в Тюмени готовятся открыть 5 июля

Официальное открытие городского пляжа на озере Круглом состоится 5 июля, но с оговоркой - если погода не подведет.

Технически пляж открыли 21 июня — сапборды ждут арендаторов, батуты и карусели крутятся, кофе варится, а веранда-терраса скоро достроится. На месте — спасатели и летнее настроение.

Программа праздника в честь открытия официального:

9:00 — утренний забег от “5 верст”

10:00 — йога на свежем воздухе с школой Мудра

11:00 — открытая тренировка от ATLETIK

12:00 — фестиваль красок Холи

13:00 — массовый заплыв

"В 2025 году пляж работает в тестовом режиме — наблюдаем, дорабатываем, улучшаем. И будем рады вашей обратной связи! Озеро Круглое, за Гагаринским парком. Вход свободный", - напоминают организаторы.