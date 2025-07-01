"Проводник" в Тюмени организуют в третий раз

Третий фестиваль креативных индустрий "Проводник" пройдет в Тюмени 9 августа в районе речного порта на улице Госпаровской. Это масштабное событие объединит искусство, музыку, урбанистику, ремесла и современные городские тренды. Вход на фестиваль свободный для всех желающих.

С 11 до 22 часов гостей ждет насыщенная программа. В инженерном центре развернется "Иголка-маркет" с изделиями местных мастеров, а на открытых площадках можно будет поучаствовать в мастер-классах по традиционным ремеслам.

"Мы решаем две задачи: показываем, каким может быть общественное пространство, и собираем лучшие креативные проекты региона. Фестиваль — это витрина того, чем живет Тюмень", — отмечает Алексей Краев, генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий.

Особое внимание уделено возрождению исторического духа места. "Мы хотим вернуть атмосферу, которая была здесь раньше: летний кинотеатр, мастерские, место для общения. Именно такая теплая и творческая среда будет на фестивале", — рассказывает режиссер фестиваля Полина Захарова.

Гости смогут увидеть показ от "Недели моды Сибирь" с коллекциями, вдохновленными тюменским ковром, послушать живую музыку от сообщества "Музсходка", подобранную специально для этого события и места.

"Проводник — это вещество, проводящее энергию. Фестиваль объединяет искусство, индустриальную площадку и культуру, становясь путеводной звездой для творческих людей", — поясняет концепцию Андрей Коньков, руководитель маркетинговой службы.

Ожидается, что фестиваль посетят до пяти тысяч человек. Организатор — Тюменское агентство развития креативных индустрий. Подробности и новости по теме тут.