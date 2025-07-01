Первый фестиваль трудовых династий УрФО пройдет в Тюмени

16:45 01 июля 2025
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Фото - http://uralfo.gov.ru/

Полпред президента в УрФО Артём Жога поручил провести в Тюменской области Фестиваль трудовых династий Уральского федерального округа.

 "Наш регион активно работает над  популяризацией рабочих профессий. Это одно из важнейших условий развития экономики", - прокомментировал поручение губернатор Александр Моор.

В полпредстве отметили важность повышения престижа рабочих профессий среди молодёжи. Тюменская область выбрана площадкой для нового фестиваля, потому что регион активно прорабатывает тему популяризации рабочих профессий и рассматривает вопрос об организации соответствующего конкурса. Мероприятие, по словам полпреда, станет ежегодным, и субъекты УрФО будут по очереди его принимать.

Теги: Александр Моор , Артем Жога , рабочие , УрФО , фестивали
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