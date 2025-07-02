Суд приговорил женщину к исправительным работам за невыплату элементов детям

Мать пятерых детей в городе Тобольске, в нарушение решения суда, вынесенного еще в 2023 году о взыскании алиментов на их содержание, уклоняется от уплаты алиментов на их содержание. В январе 2024 года ее уже наказывали за это 100 часами обязательных работ, которые она отработала до в октября 2024 года.Общая сумма задолженности на всех детей по исполнительному производству составила на ноябрь 2024 года достигла почти 758 рублей.

По данным центра занятости, налоговой службы, судебного пристава-исполнителя, на работу женщина не устраивалась, на учет в центр занятости не вставала, помощи детям не оказывала. Разовая помощь в конце 2024 года в размере 7500 рублей отказана ею не в счет уплаты алиментов. Все дети проживают с отцом, и отсутствие алиментов сказывается на его семейном бюджете.

В судебном заседании женщина вину признала, но от дачи показаний отказалась.Теперь ей назначили 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.